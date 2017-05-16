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حساسين: رئيس البرلمان «خسّ» من «كتر الشغل».. والله بيصعب عليا

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حساسين: رئيس البرلمان «خسّ» من «كتر الشغل».. والله بيصعب عليا حساسين: رئيس البرلمان «خسّ» من «كتر الشغل».. والله بيصعب عليا

التحرير

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استنكر النائب البرلماني سعيد حساسين، مساء الإثنين، الهجوم من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على أعضاء المجلس، ورئيسه الدكتور علي عبد العال، موضحًا أنهم يبذلون جهدًا كثيفًا ويتشاجرون مع الوزراء من أجل المواطنين البسطاء.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «رئيس المجلس بيتهاجم كتير، رغم أنه بيقعد في البرلمان من 7 الصبح لـ2 بالليل عشان خاطر البلد، وفي الآخر واحد إعلامي يطلع يهاجم البرلمان وأعضائه».

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وتابع: «طب والله رئيس البرلمان خسّ وشكله بيضيع من كتر الشغل، والله بيصعب عليًا، النواب طلعان عينيهم».

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التحرير

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