وصول ٢١ ألف بطاقة فيزا للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بالقليوبية

التحرير

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أعلن فوزي القاضي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وصول ٢١ ألف بطاقة فيزا خاصة بمعاش برنامج «تكافل وكرامة» للمستفيدين بمختلف قرى ومدن المحافظة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة.

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وقال القاضي، في تصريحات لـ«التحرير»، أن تسليم بطاقات الفيزا للمستفيدين يتم بحضور الزوج والزوجة والتوقيع على إقرار يفيد بعدم سفر الزوج للخارج وعدم وجود أملاك أو حيازات زراعية ولا يكون الزوج أو الزوجة من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص، وفي حالة المخالفة يتحمل الموقع المسؤولية.

