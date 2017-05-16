أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ننشر مشروع قانون «تعيينات الهيئات القضائية»: أبناء الفقراء «يدخلون النيابة»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون العدالة الاجتماعية في تعيينات الهيئات القضائية، يضمن تعيين أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة في النيابة.

وأوضح الجندي، أنه ساهم في إعداده 138 معاون نيابة من خير شباب ، مضيفا: «طالبنا ومازلنا نطالب بتعيين الـ138 معاون نيابة عامة الذين سبق وصدر قرار بتعيينهم من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013، ثم تفاجأ هؤلاء الشباب باستبعادهم بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينيين على مؤهل عال».

شاهد أيضا
«الزحف المقدس».. ثلث المعينين في النيابة الإدارية من أبناء القضاة«الزحف المقدس».. ثلث المعينين في النيابة الإدارية من أبناء القضاة القاضي المتهم.. «عنصرية» أحمد الزند تضرب بسمعة مصر عرض الحائطالقاضي المتهم.. «عنصرية» أحمد الزند تضرب بسمعة مصر عرض الحائط توريث القضاء.. مستشار ابن مستشار حفيد مستشار ابن عم مستشار!!توريث القضاء.. مستشار ابن مستشار حفيد مستشار ابن عم مستشار!! عنصرية التعيين في القضاء.. من «زبال» محفوظ إلى «الزحف المقدس»عنصرية التعيين في القضاء.. من «زبال» محفوظ إلى «الزحف المقدس» ملف خاص|مستشار ابن مستشار حفيد مستشار.. خريطة العائلات القضائية في مصرملف خاص|مستشار ابن مستشار حفيد مستشار.. خريطة العائلات القضائية في مصر بالفيديو| الزند وزيرًا للعدل.. 5 مشاهد تطارد قاضي «الزحف المقدس»| الزند وزيرًا للعدل.. 5 مشاهد تطارد قاضي «الزحف المقدس»

وشدد النائب البرلماني: «هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة، إن ابن العامل والفلاح قد قامت الدولة المصرية على أكتافهم».

thumbnail_FB_IMG_1494886080314thumbnail_FB_IMG_1494886097765thumbnail_FB_IMG_1494886087818thumbnail_FB_IMG_1494886103004thumbnail_FB_IMG_1494886108153thumbnail_FB_IMG_1494886093192

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك