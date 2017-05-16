ننشر مشروع قانون «تعيينات الهيئات القضائية»: أبناء الفقراء «يدخلون النيابة»

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تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون العدالة الاجتماعية في تعيينات الهيئات القضائية، يضمن تعيين أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة في النيابة.

وأوضح الجندي، أنه ساهم في إعداده 138 معاون نيابة من خير شباب مصر، مضيفا: «طالبنا ومازلنا نطالب بتعيين الـ138 معاون نيابة عامة الذين سبق وصدر قرار بتعيينهم من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013، ثم تفاجأ هؤلاء الشباب باستبعادهم بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينيين على مؤهل عال».

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وشدد النائب البرلماني: «هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة، إن ابن العامل والفلاح قد قامت الدولة المصرية على أكتافهم».