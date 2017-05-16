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محافظ سوهاج ينفي سرقة لوحة محور جرجا الذي افتتحه السيسي

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محافظ سوهاج ينفي سرقة لوحة محور جرجا الذي افتتحه السيسي محافظ سوهاج ينفي سرقة لوحة محور جرجا الذي افتتحه السيسي

التحرير

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نفى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ما تداولة نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا تكشف «اختفاء» اللوحة الرخامية التذكارية الخاصة بمشروع «محور كوبرى جرجا - دار السلام العلوي»، على النيل فى سوهاج، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح ، الأحد الماضي.

وأضاف المحافظ، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «سرقة اللوحة» لا أساس له من الصحة، وتبين من الفحص أن مهندس شركة «المقاولون العرب» المسؤولة عن تنفيذ المشروع أزال اللوحة وتحفظ عليها لحين إنهاء إجراءات تسليم وتسلم المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري، خوفًا عليها من العبث.

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وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع إعادة اللوحة التذكارية لمكانها والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

 

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التحرير

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