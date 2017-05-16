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أديب عن إقبال الشباب على اللجوء لكندا: تنازل عن الوطنية.. وديه بلد «زرلة»

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أديب عن إقبال الشباب على اللجوء لكندا: تنازل عن الوطنية.. وديه بلد «زرلة» أديب عن إقبال الشباب على اللجوء لكندا: تنازل عن الوطنية.. وديه بلد «زرلة»

التحرير

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عبّر الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين، عن اندهاشه من إقبال الشباب المصري على اللجوء السياسي لدولة كندا، عقب قرار  الكندية إدراج رسميًا على قائمة الدول «المقبول تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها»، دون جلسات استماع قضائية، مثل سوريا والعراق واليمن، بداية من أول يونيو المقبل.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «أنا مش من الناس اللي ضد الهجرة، اللي عايز يسافر يسافر، وإحنا عندنا 7 مليون برة، وفي بلاد كتير أكثرها مهاجرين، لكن نوصل لمرحلة اللجوء السياسي؟ يعني أنت شخص مضطهد في بلدك؟ هل إحنا وصلنا للمرحلة دي؟».

وتابع: «أنا عارف أن الناس يائسة ومضايقة، لكن لجوء سياسي يا جماعة؟ تروح تقولهم أنا مضطهد والبلد دي بتعذبني؟ مش هقولك دور على شغل في مصر، جايز أنها ضاقت بيك فعلًا، إنما بلاش تلجأ سياسيًا، دي قطعة رِجل من البلد خالص، وبعدين دي بلد صعبة وغالية وبرد ورزلة، أنا ليّا أصحاب أغنياء في كندا بيعيطوا».

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واستكمل أديب: «يا جماعة ده تنازل عن الوطنية والمصرية وعن كل شيء، وتُسيء إلى دولتك، لأن كل واحد هيألف قصة وهيقول محمد بيه جلّدني، وأحمد بيه سلخني وبتاع، أنا عارف أن الحالة ضيقة، سافر لكن بلاش لجوء سياسي».

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التحرير

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