إبراهيم حسن: فضلنا المصري رغم عروض الخليج.. ولم نطلب ثلاثي الزمالك

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن ناديه دخل في مفاوضات بالفعل لتدعيم مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن الفريق يعاني في هذا المركز.

وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية بقناة «النهار رياضة»، أن من بعض الصعوبات التي يعاني منها النادي هو تعنت بعض الأندية في بيع لاعبيها للفريق البورسعيدي بسبب تواجده وتوأمه حسام حسن، على رأس القيادة الفنية.

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ونفى «إبراهيم»، دخول نايه في مفاوضات لضم ثلاثي الزمالك، محمد إبراهيم، وأحمد جعفر، وأحمد توفيق.

وتابع، أنه وشقيقه سعيدان بما تحقق مع المصري هذا الموسم، ويفضلان الاستمرار مع الفريق رغم وصول بعض العروض من أندية خليجية.