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إبراهيم حسن: فضلنا المصري رغم عروض الخليج.. ولم نطلب ثلاثي الزمالك

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إبراهيم حسن: فضلنا المصري رغم عروض الخليج.. ولم نطلب ثلاثي الزمالك إبراهيم حسن: فضلنا المصري رغم عروض الخليج.. ولم نطلب ثلاثي الزمالك

التحرير

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن ناديه دخل في مفاوضات بالفعل لتدعيم مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن الفريق يعاني في هذا المركز.

وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية بقناة «النهار »، أن من بعض الصعوبات التي يعاني منها النادي هو تعنت بعض الأندية في بيع لاعبيها للفريق البورسعيدي بسبب تواجده وتوأمه حسام حسن، على رأس القيادة الفنية.

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ونفى «إبراهيم»، دخول نايه في مفاوضات لضم ثلاثي ، محمد إبراهيم، وأحمد جعفر، وأحمد توفيق.

وتابع، أنه وشقيقه سعيدان بما تحقق مع المصري هذا الموسم، ويفضلان الاستمرار مع الفريق رغم وصول بعض العروض من أندية خليجية.

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التحرير

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