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صورة وخبر: يد ميركل ممتدة وماكرون "في عالم آخر"

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صورة وخبر: يد ميركل ممتدة وماكرون "في عالم آخر" صورة وخبر: يد ميركل ممتدة وماكرون "في عالم آخر"

مصراوي Masrawy

ميركل وماكرون

كتب - علاء المطيري:

استقبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الاثنين، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية ببرلين في أول زيارة رسمية له خارج فرنسا.

واصطف حرس الشرف لاستقبال ماكرون قبل أن يبدأ محادثاته مع ميركل بشأن العلاقات الفرنسية الألمانية وخطته لإصلاح الاتحاد الأوروبي. 

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لميركل تمد يدها لماكرون بينما ينظر الأخير إلى أعلى ويداه متشابكة دون أن يدرك أن يد المستشارة الألمانية ممدودة.

وكانت ميركل قالت إنها تتوقع " تناول الكثير" من القضايا مع ماكرون خلال الزيارة التي تأتي بعد ساعات من قيام الرئيس الفرنسي بتعيين عمدة لو هافر، إدوارد فيليب، المنتمي لتيار يمين الوسط، رئيسا للحكومة.

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