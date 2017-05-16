10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحب أمريكا، وشدد بن زايد على أن الإمارات تحرص على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوروبا تحتاج إلى إعادة صياغة تاريخية، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تملكان جميع المقومات لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال بناء طائرات عملاقة.

1- ترامب: ولي عهد أبوظبي يحب الولايات المتحدة وهذا جيد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحب الولايات المتحدة، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لنا.

بن زايد: الإمارات تحرص على تطوير علاقاتها الاستراتيجية

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2- بن زايد: الإمارات تحرص على تطوير علاقاتها الاستراتيجية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي (يسارًا) في البيت الأبيض الإثنين (أ ف ب)

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن دولة الإمارات تحرص على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها إلى الأمام، خاصة في ظل توافق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن الخليج العربي، وأزمات الشرق الأوسط، ومواجهة الإرهاب".

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3- ماكرون: أوروبا تحتاج إلى إعادة صياغة تاريخية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا تحتاج إلى إعادة صياغة تاريخية في مواجهة تنامي النزعة الشعبوية ومخاطر التفكك.

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4- المبعوث الأممي إلى ليبيا: حان الوقت لاتخاذ قرارات

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في الجزائر في 19 أبريل 2016 (أ ف ب)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخارطة طريق لجمع كافة الفرقاء في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.

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5- بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة إيكوتستك الروسية الإثنين (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تملكان جميع المقومات لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال بناء طائرات عملاقة.

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6- مساعد وزير الخارجية الأمريكية: النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء

ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد الوزير الأمريكي - أرشيفية

قال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد الوزير الأمريكي إن النظام السوري يواصل استخدام التعذيب داخل سجونه ولا يفرق بين المدنيين والمسلحين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، مضيفًا: "هناك حقائق من تقارير حكومية وتقييمات استخباراتية تشير أن النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء إضافة استخدام الأسلحة الكيميائية بصورة تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة.

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7- عباس: لن نطوي صفحة ''النكبة''

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيوديلهي الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني "لن يطوي صفحة النكبة" إلا بعد أن يتم الاعتراف بكامل حقوقه الوطنية دون نقصان أو استثناء.

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8-العاهل السعودي: القمة مع ترامب تؤسس لشراكة جديدة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة في 30 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعقد في الرياض مع عدد من القادة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤسس لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب.

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9- ميركل قبل زيارة ماكرون: لا أريد الظهور كـ''عارفة ببواطن الأمور''

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الإثنين (أ ف ب)

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تعتزم الظهور كـ"عارفة ببواطن الأمور" خلال لقائها المقرر مع الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرون اليوم الاثنين في برلين.

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10-أردوغان: رجال أوباما يؤثرون في قرارات ترامب بشأن سوريا والعراق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بكين الإثنين (أ ف ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الادعاءات بأن تركيا لم تفعل ما يكفي ضد تنظيم داعش الإرهابي بأنها محض "افتراء" من جانب إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مضيفًا: "بعض المسئولين الذين عينهم أوباما يحاولون التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا والعراق".

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