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اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة حسين سالم بقضية "تصدير الغاز لإسرائيل"

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اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة حسين سالم بقضية "تصدير الغاز لإسرائيل" اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة حسين سالم بقضية "تصدير الغاز لإسرائيل"

مصراوي Masrawy

رجل الأعمال حسين سالم

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها في جلسة إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، لتقديم عقد التصالح في القضية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم عبد التواب، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمود مصطفى.

ومن المقرر أن يقدم الدكتور محمود كبيش، خلال الجلسة صورة رسمية من تصالح "سالم" مع الدولة، لتنقضي الدعوى الجنائية ضده بالتصالح، كما حدث بقضية "أرض محمية البياضية" و"ميدور للكهرباء".

وبعد تصالح حسين سالم مع الدولة مقابل إعادته 5.6 مليار جنيه، من المنتظر انقضاء الدعاوى الجنائية ضد في قضيتين بالتصالح وهما: "غسيل الأموال" المؤجلة ليونيو المقبل و"تصدر الغاز لإسرائيل" التي تنظر اليوم الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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