وزير التموين: «هوا الياميش اللي ناقصنا؟.. عشنا في الستينيات من غيره»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ساهم في خفض نسبة الاستيراد، مؤكدًا أن المعروض من "الياميش" في الوقت الحالي قليل للغاية مقارنة بالأعوام الماضية.

وتابع مصيلحي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على شبكة قنوات "دي إم سي"، "هل الياميش هوا اللي ناقصنا.. نحن عشنا في فترة الستينيات ولا يُوجد ياميش على الإطلاق".

شاهد أيضا

وتابع مصيلحي أن التصدير زاد خلال الفترة الجارية، وأن طلب الدولة المصرية على العملة الصعبة بدأ يقل، معقبًا: "قرار تحرير سعر الصرف ساهم في إصلاح الاقتصاد المصري".