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وزير التموين: «هوا الياميش اللي ناقصنا؟.. عشنا في الستينيات من غيره»

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وزير التموين: «هوا الياميش اللي ناقصنا؟.. عشنا في الستينيات من غيره» وزير التموين: «هوا الياميش اللي ناقصنا؟.. عشنا في الستينيات من غيره»

التحرير

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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن ارتفاع مقابل الجنيه، ساهم في خفض نسبة الاستيراد، مؤكدًا أن المعروض من "الياميش" في الوقت الحالي قليل للغاية مقارنة بالأعوام الماضية.

وتابع مصيلحي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قنوات "دي إم سي"، "هل الياميش هوا اللي ناقصنا.. نحن عشنا في فترة الستينيات ولا يُوجد ياميش على الإطلاق".

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وتابع مصيلحي أن التصدير زاد خلال الفترة الجارية، وأن طلب الدولة المصرية على العملة الصعبة بدأ يقل، معقبًا: "قرار تحرير سعر الصرف ساهم في إصلاح الاقتصاد المصري".

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التحرير

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