العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت المنطقة العربية، اليوم الإثنين، بالكثير من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تقدم القوات العراقية وغارات التحالف الدولى فى الرقة، إضافة إلى مواجهات بين الفلسطنيين والأمن الإسرائيلى.

1-التحالف الدولي يرتكب ''مجازر'' في الرقة

انهيار مبنى سكنى جراء غارة جوية فى قابون يوم 13 مايو 2017 (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف طائرات تابعة للتحالف الدولي أماكن في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدًا والعدد مرشح للزيادة لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

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2-القوات العراقية تمهد لاستعادة الجانب الأيمن من الموصل

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تتقدم فى الموصل اليوم الإثنين (أ ف ب)

اقتحمت قوات عراقية مشتركة4 أحياء جديدة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، تمهيدا لاستعادتها بالكامل من تنظيم داعش، بحسب ما جاء في وكالة عين الموصل الإخبارية.

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3-الجيش اليمني يقتل 20 حوثيًا في تعز

مواجهات عنيفة بين المتمردين الحوثيين وقوات دعم الشرعية فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي مقتل 20 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة تعز الواقعة على مسافة 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

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4- ترامب يلتقى ولى عهد أبوظبى

الرئيس ترامب يصافح ولى عهد أبوظبى فى واشنطن اليوم الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعتقد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحب الولايات المتحدة، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لنا.

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5-مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

اشتباكات بين الفلسطنيين وقوات الأمن الإسرائيلية فى رام الله اليوم الإثنين (أ ف ب)

اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال تظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الـ69 لما يطلق عليه الفلسطينيون وصف النكبة.

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