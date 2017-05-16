أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت المنطقة العربية، اليوم الإثنين، بالكثير من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تقدم القوات العراقية وغارات التحالف الدولى فى الرقة، إضافة إلى مواجهات بين الفلسطنيين والأمن الإسرائيلى.

1-التحالف الدولي يرتكب ''مجازر'' في الرقة

1

انهيار مبنى سكنى جراء غارة جوية فى قابون يوم 13 مايو 2017 (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف طائرات تابعة للتحالف الدولي أماكن في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدًا والعدد مرشح للزيادة لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

2-القوات العراقية تمهد لاستعادة الجانب الأيمن من الموصل

2

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تتقدم فى الموصل اليوم الإثنين (أ ف ب)

اقتحمت قوات عراقية مشتركة4 أحياء جديدة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، تمهيدا لاستعادتها بالكامل من تنظيم داعش، بحسب ما جاء في وكالة عين الموصل .

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

3-الجيش اليمني يقتل 20 حوثيًا في تعز

3

مواجهات عنيفة بين المتمردين الحوثيين وقوات دعم الشرعية فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي مقتل 20 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة تعز الواقعة على مسافة 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

4- يلتقى ولى عهد أبوظبى 

4

الرئيس ترامب يصافح ولى عهد أبوظبى فى واشنطن اليوم الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعتقد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحب الولايات المتحدة، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لنا.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

5-مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

5

اشتباكات بين الفلسطنيين وقوات الأمن الإسرائيلية فى رام الله اليوم الإثنين (أ ف ب)

اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال تظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الـ69 لما يطلق عليه الفلسطينيون وصف النكبة.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

العرب اليوم: "مجازر" التحالف الدولي في الرقة وبن زايد يلتقي ترامب

السيسي يتلقى اتصالًا من ترامب تناول القمة العربية الأمريكية

السيسي يتلقى اتصالًا من ترامب تناول القمة العربية الأمريكية

مساء dmc - عاجل .. الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مساء dmc - عاجل .. الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب