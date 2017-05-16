الاهلي: نسعى لإنهاء إجراءات سفر سعد سمير إلى الكاميرون

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الإدارة الحمراء تتعاون مع الجهات المختصة، من أجل إنهاء إجراءات سفر سعد سمير، مع بعثة الفريق يوم 20 مايو إلى الكاميرون، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني، المقرر لها يوم 23 مايو.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لـ«التحرير» إن هناك ثقة كبيرة في أن مدافع منتخب مصر والقلعة الحمراء، سيكون ضمن قوام الأهلي أمام القطن الكاميروني.

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يذكر أن سعد سمير غاب عن مباراتي الأهلي مع النصر للتعدين وطلائع الجيش ببطولة الدوري، بينما جلس على مقاعد البدلاء فى لقاء زاناكو بسبب أزمة التجنيد المفاجئة.