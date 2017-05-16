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تشيلسي يحقق فوزًا جديدًا برباعية على واتفورد في «البريميرليج»

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تشيلسي يحقق فوزًا جديدًا برباعية على واتفورد في «البريميرليج» تشيلسي يحقق فوزًا جديدًا برباعية على واتفورد في «البريميرليج»

التحرير

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تغلب فريق تشيلسي على نظيره واتفورد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، والمؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

افتتح جون تيري التسجيل للبلوز في الدقيقة الـ22، قبل أن يدرك كابوي التعادل للضيوف في الدقيقة الـ24، وفي الدقيقة الـ36 أضاف ازبيلكويتا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

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وفي شوط المباراة الثاني، أضاف باتشواي الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة الـ49، قبل أن يسجل يانمات هدف الضيوف الثاني في الدقيقة الـ51، وفي الدقيقة الـ74 أدرك اوكاكا هدف التعادل لواتفورد، قبل أن يسجل فابريجاس الهدف الرابع للبلوز في الدقيقة الـ88.

يذكر أن تشيلسي حسم لقب البريميرليج، في الجولة الماضية، وأصبح الفريق يمتلك 90 نقطة بعد مباراة اليوم، بينما يحتل فريق واتفورد المركز الـ16 برصيد 40 نقطة.

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التحرير

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