فيديو| الحاج حمام باكيًا: «وهبت نفسي لأهل المراشدة.. هما مراتي وعيالي»

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دخل الحاج حمام، الذي حاور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقنا أمس، في نوبة بكاء، خلال لقائه الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور".

وقال حمام: "زوجتي وعيالي هما أهالي المراشدة، أنا سخرت حياتي من أجل خدمة أهالي المراشدة، وأعتبر كل أطفال المراشدة أبنائي".

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وفيما حكت والدة الحاج حمام عن انفعالاتها أثناء رؤيتها لابنها وهو يحدث السيسي، قائلة: "زغردت وبكيت بعد ما شوفت ابني حمام بيكلم الرئيس السيسي، وإحنا بنحب الرئيس، وهو فوق راسنا، ولدينا صور كثيرة له داخل المنزل، وحينما شاهدت نجلي على التليفزيون، كانت مفاجأة بالنسبة لنا".



