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وزير التعليم: «المدرس يجب أن يكون في وضع مادي أفضل»

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وزير التعليم: «المدرس يجب أن يكون في وضع مادي أفضل» وزير التعليم: «المدرس يجب أن يكون في وضع مادي أفضل»

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء الإثنين، إن النظام الجديد سيعمل على محورين، وهما بناء نظام جديد للتعليم وإصلاح المنظومة الموجودة فعليًا، لافتًا إلى أن التعليم في كل دول العالم يهدف لتعليم الطالب وليس لنيل الدرجات فقط.

أضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «ترميم نظام التعليم الحالي يتم على عدة مستويات، والمحور الثاني هو المعلم الذي يعتبر عصب العملية التعليمية، ويجب أن يكون في وضع مادي أفضل حتى نطور المنظومة».

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أشار إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على مجموع السنوات الثلاث، ولن يكون هناك مجال للدروس الخصوصية نهائيًا، موضحًا أنه يجب على الآباء توعية الأبناء على أن الغشّ يخلق جيلًا غير كفء.

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التحرير

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