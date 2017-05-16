فيديو| وزير التعليم: الصراع على «المجموع» ضيع الأخلاق

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء الإثنين، إن «الصراع على المجموع ضيع التعليم والأخلاق»، مشدّدًا على أن «الطالب يجب أن يهتم بالتعليم وليس تحصيل الدرجات».

أضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن هناك إمكانية لإصلاح منظومة التعليم بمصر، ولكننا نحتاج لمزيد من الصبر.

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وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام جديد للتعليم نضع فيه كل أحلامنا من أجل مستقبل أفضل، موضحًا أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتعليم في سبتمبر 2018.