محامي العادلي: موكلي طلب نقله للمحكمة في «طائرة خاصة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد الجندى، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن موكله سيحضر جلسة غدا أمام المحكمة.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" أن المحكمة أمرت بتحديد إقامة موكله ومنعه من السفر، متابعًا: "العادلي طلب نقله للمحكمة بطائرة لحضور جلسة الاستشكال غدا"، وتوقع رفض المحكمة الاستشكال.

شاهد أيضا

كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة غدا 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.