أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محامي العادلي: موكلي طلب نقله للمحكمة في «طائرة خاصة»

Google+ Print
محامي العادلي: موكلي طلب نقله للمحكمة في «طائرة خاصة» محامي العادلي: موكلي طلب نقله للمحكمة في «طائرة خاصة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد الجندى، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن موكله سيحضر جلسة غدا أمام المحكمة.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" أن المحكمة أمرت بتحديد إقامة موكله ومنعه من السفر، متابعًا: "العادلي طلب نقله للمحكمة بطائرة لحضور جلسة الاستشكال غدا"، وتوقع رفض المحكمة الاستشكال.

شاهد أيضا

كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة غدا 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»