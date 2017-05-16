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فديو| أديب: «عبد الجليل طلع إخوان.. إحنا مبنتعلمش»

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فديو| أديب: «عبد الجليل طلع إخوان.. إحنا مبنتعلمش» فديو| أديب: «عبد الجليل طلع إخوان.. إحنا مبنتعلمش»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المفكر الإسلامي، ثروت الخرباوي، أكد اليوم الإثنين، أن الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، تابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "إحنا مبنتعلمش بعد 2011، فجأة ناس كتير مثقفين وعلماء وأطباء وضباط شرطة لقيناهم إخوان"، متابعًا: "هما قاعدين جوة المؤسسات السيادية والجامعات، ومستنين لحظة بس وإشارة وهتلاقيهم جنبك.. إحنا نص المذيعين اللي كانوا معانا اكتشفنا أنهم إخوان".

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ويذكر أن "عبد الجليل" اتهم بـ"ازدراء الأديان" على خلفية التصريحات المنسوبة له بـ"تكفيير المسيحيين".

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التحرير

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