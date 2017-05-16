النيابة تصرّح بدفن حفيدة الزعيم محمد فريد بعد مصرعها في حادث بالتجمع

كتب – صابر المحلاوي:

صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الإثنين، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها في حادث تصادم بشارع التسعين في القاهرة الجديدة، وتحفظت على حطام سيارة المجني عليها.

لقيت الطالبة نور أحمد 19 سنة بالجامعة الأمريكية، مصرعها داخل سيارتها أثناء سيرها بشارع التسعين بالتجمع الخامس، نتيجة سقوط سيارة أخرى فوق سيارتها برفقة زميلها، وأمرت النيابة العامة بالقبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث نتيجة قيادة السيارة بسرعة جنونية، أدت إلى ارتفاعها وسقوطها فوق سيارة المجني عليها.

وقال مصدر أمني إن تحريات رجال المباحث كشفت أن الطالبة حفيدة الزعيم الراحل محمد فريد، كانت تستقل سيارتها برفقة زميلها، أمس الأول، وأثناء سيرهما بالسيارة هدأت من سرعتها لتخطى مطب صناعي بشارع التسعين، إلا أن شاباً كان يستقل سيارته بسرعة جنونية لم ير المطب، فارتفعت السيارة في الهواء وسقطت أعلى سيارة المجني عليها وفر المتهم هاربا، وتم نقل المجني عليها للمستشفى لإسعافها ولكنها فارقت الحياة في اليوم التالي.

وأضافت التحريات أن المجني عليها كانت تجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، وذلك أثناء عودتها إلى المنزل برفقة زميلها، وخلال سيرهما بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وأثناء عبور زميلها مطب صناعي، فوجئوا بسيارة تعبر المطب الصناعي خلفهما بسرعة جنونية وارتفعت بقوة حتى سقطت أعلي سيارتهما.

وأكدت التحريات أن السيارة المتسببة في الحادث أسرع قائدها بالهرب من المكان، أثناء محاولات إخراجهما من السيارة، وأكدوا ان السيارة كانت تسابق سيارة أخري بذات الشارع.