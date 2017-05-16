"أمن السويس" تنظم حفلاً لـ 277 مُسنًّا بـ"دار الأمل"

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس، حفلاً لنزلاء دار الأمل لرعاية المسنين بنادي ضباط الشرطة بحي السويس، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور لفيف من قيادات وضباط وأفراد المديرية.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاته، مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية: "إن الحفل يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بالاهتمام بجهود المشاركة المجتمعية الإيجابية مع كل فئات المجتمع، لتحسين الصورة الذهنية عن رجال الشرطة".

ولفت إلى أن الحفل حضره عدد 277 مسنًا من الرجال والسيدات نزلاء الدار.

وتخلل الحفل، مأدبة غداء، اعقبها عروض فنية قدّمتها فرقة الفنون الشعبية في السويس، ووزعت القيادات الأمنية، الهدايا التذكارية على المُسنين.