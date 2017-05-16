بالفيديو- "عبدالغفار": وزارة الصحة وعدت بسداد ديون المستشفيات الجامعية

كتبت– سحر عزام :

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الاثنين، إن وزير الصحة أبدى التزام وزارة الصحة الكامل بسداد كل الديون المستحقة على المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة الصحية لـ 16 مليون و800 مريض سنوياً.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، أن المستشفيات الجامعية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل بها أطباء أكفاء في كل التخصصات الطبية كما أنها تتعامل مع 75% من حالات المستوى الثالث من العمليات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تتبنى خلال الأيام القادمة ميزانية المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى تقدير أعضاء اللجنة لدور وأهمية المستشفيات الجامعية.