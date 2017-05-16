أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة غدًا.. وتزور الأهرامات وشرم الشيخ

Google+ Print
أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة غدًا.. وتزور الأهرامات وشرم الشيخ أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة غدًا.. وتزور الأهرامات وشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

كريستيانو رونالدو

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال رجل الأعمال كامل أبو علي، إن أسرة نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، ستصل القاهرة غدًا الثلاثاء.

وأوضح أبو علي، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن زيارة أسرة رونالدو تأتي لحضور افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك" بشرم الشيخ، على مساحة 220 ألف متر، باستثمارات تزيد عن نصف مليار جنيه، الجمعة المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر أن تصل أسرة اللاعب البرتغالي مطار القاهرة غدًا الثلاثاء، من بينها المطربة العالمية "كاتيا أفيرو"، على أن تزور الأهرامات والمناطق الأثرية، قبل أن تتوجه إلى شرم الشيخ لحضور حفل الافتتاح الذي يحضره شخصيات عامة وإعلاميين.

ونفى أبو علي حضور "رونالدو" حفل الافتتاح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها

تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها