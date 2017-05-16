أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة غدًا.. وتزور الأهرامات وشرم الشيخ

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال رجل الأعمال كامل أبو علي، إن أسرة نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، ستصل القاهرة غدًا الثلاثاء.

وأوضح أبو علي، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن زيارة أسرة رونالدو تأتي لحضور افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك" بشرم الشيخ، على مساحة 220 ألف متر، باستثمارات تزيد عن نصف مليار جنيه، الجمعة المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر أن تصل أسرة اللاعب البرتغالي مطار القاهرة غدًا الثلاثاء، من بينها المطربة العالمية "كاتيا أفيرو"، على أن تزور الأهرامات والمناطق الأثرية، قبل أن تتوجه إلى شرم الشيخ لحضور حفل الافتتاح الذي يحضره شخصيات عامة وإعلاميين.

ونفى أبو علي حضور "رونالدو" حفل الافتتاح.