نشرة مصراوي: السيسي يعتمد "العلاوة".. تحذير من الأزهر.. والحكومة تنفي تغيير العملة

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سيارات زجاجات المياه والهواتف وغيرهما.. أشياء تتحول لمقذوفات قاتلة داخل السيارة

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أخبار في أمريكا.. لا أحد يريد تسمية طفله بـ

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