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دوري سوبر السلة| الجزيرة يفوز على الزمالك.. وسبورتنج يكتسح الأهلي

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دوري سوبر السلة| الجزيرة يفوز على الزمالك.. وسبورتنج يكتسح الأهلي دوري سوبر السلة| الجزيرة يفوز على الزمالك.. وسبورتنج يكتسح الأهلي

التحرير

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انتهت اليوم مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لدوري السوبر لكرة السلة، ونجح فريق الجزيرة في تعزيز الصدارة بالفوز على بنتيجة (77-73)، ليصبح رصيد الفريق 20 نقطة، بينما أصبح رصيد الزمالك 14 نقطة.

ونجح سبورتنج في الفوز على الأهلي بنتيجة (68 - 57)، ليواصل ملاحقة الجزيرة المتصدر، حيث أصبح رصيد سبورتنج 19 نقطة، بينما توقف رصيد الأحمر عند 14 نقطة.

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ويلتقي الجزيرة غدًا مع سبورتنج في آخر الجولات، وفي حالة فوز الجزيرة يحسم الدوري رسميًا، بينما في حالة فوز سبورتنج سيتم اللجوء لمباراة فاصلة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل.

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التحرير

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