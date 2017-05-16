الاتحاد الفرنسي يعلن التشكيل المثالي للدوري

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي لموسم 2016/2017، من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، خلال حفل توزيع الجوائز في العاصمة الفرنسية باريس، والخاصة بمسابقتي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى والثانية.
وضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش "موناكو"
خط الدفاع: سيديبيه "موناكو" - جليك "موناكو" - تياجو سيلفا "باريس سان جيرمان" - ميندي "موناكو"
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خط الوسط: بيرناردو سيلفا "موناكو" - ماركو فيراتي "باريس سان جيرمان" - جان سيري "نيس"
خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت "ليون" - إيدسون كافاني "باريس سان جيرمان" - كيليان مبابي "موناكو"