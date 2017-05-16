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أعضاء بـ"الوطنية للصحافة": لم نستقر حتى الآن على تغييرات الصحف القومية

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أعضاء بـ"الوطنية للصحافة": لم نستقر حتى الآن على تغييرات الصحف القومية أعضاء بـ"الوطنية للصحافة": لم نستقر حتى الآن على تغييرات الصحف القومية

مصراوي Masrawy

الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لم تستقر على أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.

وأضاف الهواري لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الهيئة لم تعرض الأسماء المقترحة لرئاسة مجالس الإدارة لمناقشتها.

وقال علاء ثابت عضو الهيئة، إن الهيئة لم تتوصل للصيغة النهائية للأسماء المطروحة للنقاش.

وأضاف لمصراوي، أن اللجنة ما زالت تعمل على هذا الأمر، متابعا "لدينا ٦٢ منصب خالي وهذا يتطلب وقت أكبر للاستقرار على الأسماء".​

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