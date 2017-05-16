"السياحة الدينية" تنفي إلغاء برامج العمرة لمدة شهر في رمضان

كتب- مصطفى المنشاوي:

نفت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء تنفيذ برامج العمرة، التى تصل مدتها "شهر كامل" في رمضان المقبل، واقتصارها على برامج العمرة 15 يوما.

وقالت "سامي" فى تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، إن الكلام عن إيقاف العمرة لمدة شهر غير صحيح، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات.

وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن وزارة السياحة أرسلت خطابًا رسمياً لجميع شركات الطيران لاعتماد البرامج دون تغيير، طبقاً للبرامج ومتطلبات المعتمرين.

واعتمد وزير السياحة يحيى راشد، الاثنين، ضوابط الحج لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي.

وقالت وزارة السياحة في بيان اليوم، إنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي (الداخلية أو التضامن) التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحية وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة باللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.