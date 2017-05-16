رئيس "العاصمة الإدارية": السيطرة على حريق فندق الماسة.. ولا خسائر بشرية

كتبت - ندى الخولي:

قال محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن قوات الحماية المدنية، سيطرت بالكامل على الحريق المحدود الذي شب قبل ساعات في إحدى واجهات فندق الماسة.

وأكد عبد المقصود في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، أنّ الخسائر "مادية بسيطة.. ولا يوجد إصابات"، وتم التعامل مع الوضع على الفور.

كان اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، قال إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق بواسطة 15 سيارة إطفاء، وبمشاركة 3 طائرات من القوات المسلحة.

وأفاد مصدر أمني لمصراوي، أن ألسنة النيران التهمت كمية من الأخشاب والفايبر، دون وقوع إصابات.