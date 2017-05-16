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أديب: «نفسي أشوف مسئول لا يعمل طبقًا لتعليمات الرئيس»

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أديب: «نفسي أشوف مسئول لا يعمل طبقًا لتعليمات الرئيس» أديب: «نفسي أشوف مسئول لا يعمل طبقًا لتعليمات الرئيس»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المسئولين في لا يتحركون إلا بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لافتًا إلى أنه عقب إبداء الرئيس أمس، غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضي المستصلحة، وتكليفه القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الحالي، «كل واحد ساب اللي في إيده وهيشوف التعديات على الأراضي عشان الرئيس اتكلم»، حسب وصفه.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «نفسي أشوف مسئول لا يعمل طبقًا لتعليمات الرئيس، اللي كان في إيدك من يومين عملت فيه إيه بعد ما فضيت نفسك عشان الأراضي زي ما الرئيس وجِه؟ كان من يومين بتقولوا مصانع وبنجري وبتاع، دلوقتي ده راح فين؟، ده كلام يا جماعة؟».

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