بعد منعه وفرج عامر من الدخول.. برلماني يطالب بإقالة مدير أمن «ماسبيرو»

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طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإقالة مدير أمن ماسبيرو، مشيرًا إلى أن أمن ماسبيرو منعه والمهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من الدخول إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون اليوم الإثنين للمشاركة في برنامج «7 رياضة» المذاع على قناة النيل للأخبار.

وقال «البطيخي» في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الأوضاع أصبحت مأساوية داخل الإعلام المصري، لدرجة إن المواطن لم يعد يشاهد التليفزيون الرسمي للدولة بسبب سوء المادة الإعلامية التي يقدمها، وامتدت الأوضاع الماساوية حتى لأفراد الأمن على أبواب ماسبيرو.

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وأضاف: «بالرغم من إظهار كارنيهات عضوية البرلمان لي والزميل المعروف والذي لايحتاج أن يظهر تحقيق شخصيته لأنه برلماني وسياسي ورياضي قديم ويرأس واحدة من أهم لجان البرلمان، وهو الزميل المهندس محمد فرج عامر، إلا أنه وبأخلاقه الكريمة لم يتوان لحظة في إظهار كارنية عضويته بالبرلمان إلا أن أمن ماسبيرو رفض دخولنا.

وطالب النائب سمير البطيخى إعطاء دورة تدريبية لأفراد أمن ماسبيرو في كيفية التعامل في مثل هذه الظروف معربًا عن استنكاره الشديد لهذا التصرف المرفوض وغير المقبول، مؤكدًا أن أقل عقاب لمسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو إقالة مدير أمن ماسبيرو، حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع المؤسفة.