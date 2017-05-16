صور| «كوثر» تعمل في حصاد القمح منذ 30 عاما: «لو قعدت مش حنلاقي ناكل»

التحرير

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وسط حقول القمح الواسعة بقرية العلا الشرقية، في منطقة النهضة، غرب الإسكندرية، تجمّع عشرات العاملين لجمع المحصول، استعدادا لتشوينه في الصوامع المخصصة له، ووسط هذا المشهد المتكرر تظهر سيدة ستينية تشارك العمال بابتسامة رضا ووجه بشوش رغم سنوات الشقاء والتعب الطويلة.

"كوثر عبد الوكيل"، 62 عاما، تقول لـ"التحرير"، إنه بالرغم من ساعات العمل الطويلة التي تمتد من السابعة صباحا وحتى الخامسة عصرا تحت أشعة الشمس الحارقة، وسط عشرات الرجال والفتيات إلا أنها تعمل بجد ونشاط.

وتضيف "كوثر": "أنا بشتغل في جمع المحاصيل من حوالي 30 سنة، بساعد جوزي في مصاريف البيت.. العيشة صعبة ومحتاجة مشاركة"، مشيرة إلى أنها أم لـ 6 بنات، وولد، وأنها تعمل فى جمع المحاصيل الزراعية من الأراضي، وتشارك حاليا في حصاد القمح.

وتابعت السيدة التي لا تفارق وجهها البشوش الابتسامة، "أعمل هنا في جمع المحاصيل مع زوجي وابني و2 من بناتي وزوج إحداهن، فهي المهنة الوحيد هنا للمزارعين ممن لا يمتلكون أراض زراعية لزراعتها"، مضيفة "منعرفش شغلة غيرها ولو قعدنا في البيت مش حنلاقي ناكل".

وأكدت أن العمل في جمع المحاصيل صعب، مضيفة: "نحن نعمل منذ الصباح وحتى الغروب في جمع المحاصيل لكن أكل العيش مر وإحنا هنا في الفلاحين الستات لازم تكون بميت راجل وتقف وتساعد جوزها وعيالها".

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وتابعت: "بشيل غلة وبجمع المحاصيل من الأرض والتي تكون غالبا طماطم وبطاطس، وغيرها من المحاصيل"، مؤكدة أنها ستظل تعمل في الأرض إلى آخر يوم في عمرها.