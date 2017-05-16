فيديو| موسى: «البشير مش مذاكر تاريخ.. وقطر بتسخنه علينا»

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تصريحاته المتعلقة بمثلث حلايب وشلاتين، قائلًأ: "مصر هتحتل أرضها إزاي، البشير مش بيذاكر تاريخ شكله".

وأضاف موسى، خلال برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "إحنا ازاي نحتل حلايب وشلاتين زي ما بيقول وهي أرضنا.. السودان كانت جزء من مصر والتاريخ يقول ذلك".

وتابع: "القطريين بيسخنوا بين مصر والسودان الفترة ديه، ولازم البشير يبقى فاهم الكلام ده، التاريخ مش هيرجع لورا"، منوهًا بأن هناك 5 ملايين سوداني يعيشون على الأراضي المصرية، وأن مصر لن تفرط في شبر واحد من أرضها.

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ويذكر أن "البشير" أجرى حوارًا مع قناة الجزيرة القطرية، ادعى فيه إن "مصر" تحتل مثلث "حلايب وشلاتين".