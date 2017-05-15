أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«التحرير» تكشف تفاصيل المكالمة الساخنة بين محمود طاهر والبدري

Google+ Print
«التحرير» تكشف تفاصيل المكالمة الساخنة بين محمود طاهر والبدري «التحرير» تكشف تفاصيل المكالمة الساخنة بين محمود طاهر والبدري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألمح حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن نهاية عقده في الصيف، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله، وذلك عقب التعادل السلبي مع زاناكو، في افتتاح مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولم تكن تصريحات البدري بعد ذلك عن تمسكه بالأهلي وقراره بالاستمرار دون قيد أو شرط نابعة فقط من إحساس المدير الفني بالخطأ، أو الندم على حواره الذي ألمح خلاله إلى إمتلاكه عروض (إماراتية - شمال إفريقية)، وأن احتمالات رحيله قائمة فقط بل ربما الذي لايعلمه الكثيرون أن هناك سبب آخر أقوى وهي مكالمة هاتفية ساخنة دارت بين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي والبدري.

وعلمت «التحرير» أن طاهر حرص على الاتصال بالبدري، وأبدى استيائه وغضبه الشديد من تصرحاته التي أدلي بها والمح خلالها بالرحيل، وأنه مندهش لخروج مثل هذا الكلام في هذا الوقت الحرج من المنافسات المحلية والإفريقية، وبالرغم أيضًا من أن الإدارة نفذت كل طلبات المدير الفني ولم تتأخر عنه في شئ.

كما أن طاهر ذكر للبدري بأن رصيد الجهاز الفني حتى الآن لايوجد به أي بطولات لأن بطولة الدوري العام مازالت في الملعب ولم تحسم لفريق القلعة الحمراء، كما أن التعادل المخيب للأمال في إفريقيا أصدر الإحباط وحزن لدي الجميع فكيف وسط كل هذه الأجواء يتم الاهتمام والحديث عن تجديد التعاقد وشروط مالية؟.

شاهد أيضا

وطالب طاهر البدري، بأن يجمع لم شمل الفريق من جديد ويصلح الأداء ويزرع الالتزام والانضباط ويكثف من الجهد والعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية محليًا وإفريقيا لأن جمهور الأهلي لن يرضي إلا بدرع الدوري المحلي وبطولة إفريقيا.

من جانبه، دافع البدري عن نفسه، وأكد لطاهر أن هناك حملة ممنهجة على الفريق وتربص غير عادي، ومحالاوت دائمة لترويج أخبار كاذبة واختلاق الأزمات من أجل زعزعة الاستقرار الذي يعيشه الفريق، وجعله متصدر الدوري وقاب قوسين و أدنى من تحقيقه واستغلال التعادل السلبي أمام زاناكو من أجل زرع الفتنة.

 وأكد البدري أيضًأ أن الحديث الذي عن العروض الخليجية وشمال إفريقيا، قديم وتم تسويق بعض الجمل والكلمات فيه بطريقة تثير الراي العام وجمهور الأهلي ضده.

 ووعد البدري، طاهر بتنفيذ جميع طلباته وإحياء روح الانتصارات وعاهده على أن يستمر الأهلي في مشواره الإفريقي والتأهل من دوري المجموعات بدور الـ16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»