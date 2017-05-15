البيت الأبيض: 70 ألف كمبيوتر تعرض للقرصنة بفيروس "الفدية"

واشنطن - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن أقل من 70 ألف جهاز كمبيوتر تعرض لهجمات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الحصول على فدية من أصحابها كجزء من الهجمات التي بدأت، يوم الجمعة الماضي، واستهدفت مئات الآلاف من الأجهزة المنزلية والحكومية والتابعة للشركات في مختلف أنحاء العالم.

وقال: "توم بوسارت" مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن الداخلي إنه لا يعلم شيئًا عن قيام أشخاص بدفع أموال مقابل السماح لهم باستخدام أجهزتهم التي تعرضت للقرصنة، مضيفًا أنه تم تحديد 3 أنواع من برامج الفيروسات المستخدمة في الهجمات، وأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تتضرر من الهجمات.

وقال "بوسارت" إن كل أجهزة الكمبيوتر المصابة بالفيروسات لم تقم بتحديث نظام التشغيل ويندوز وفقا للنسخة التي طرحتها "مايكروسوفت" في مارس الماضي لسد إحدى الثغرات الأمنية الموجودة في نظام التشغيل.

يأتي ذلك فيما تعمل الإدارة الأمريكية على القبض على المتورطين في هذه الهجمات لمحاكمتهم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحديث أنظمة التشغيل في إدارات تكنولوجيا المعلومات.

يذكر إنه اعتبارًا من ،يوم الجمعة، تعرض حوالي 200 ألف جهاز كمبيوتر في المنازل والشركات والمؤسسات الحكومية لبرنامج التجسس التي يفك شفرة تأمين الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إلى محتوياتها بدون دفع فدية تتراوح بين 300 و600 دولار باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين".