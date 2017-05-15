«كافاني» أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.. و«مبابي» أفضل موهبة

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حصل الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، خلال الموسم الجاري، وذلك في الحفل السنوي للكرة الفرنسية المقام حاليًا.

كما حصل الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارس فريق موناكو، على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

وتوج البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق لموناكو، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

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بينما حصل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق موناكو أيضًا، على جائزة أفضل موهبة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

وبات موناكو على مقربة من تحقيق لقب بطولة الدوري الفرنسي، إذ إنه يحتاج لنقطة واحدة فقط، ويتبقى له مباراتين.