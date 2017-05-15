حفيدة الزعيم "محمد فريد" تروي تفاصيل مصرع شقيقتها في حادث بالتجمع

كتبت – سحر عزام :

روت رنا أحمد، شقيقة الطالبة نور أحمد حفيدة الزعيم الراحل محمد فريد، تفاصيل مصرعها في حادث سيارة في منطقة التجمع الخامس عقب خروجها من الجامعة الأمريكية.

وقالت رنا في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الاثنين، إن شقيقتها ذهبت ضحية لتسابق سيارتين معا في منطقة التجمع أدى لانقلاب إحداهما واصطدامها بالسيارة التي كانت تقل نور وشقيقتها فرح وإصابة نور إصابة بالغة في الرأس أدت لغيبوبة ووفاتها بعد الحادث بأيام قليلة.

وأشارت شقيقة المجني عليه لهروب سائق السيارة المتسبب في الحادث واختفائه بعد تركه لسيارته، لافتة لعدم علمها بأي معلومات عن الجاني ووجود أقاويل تتردد عن هروبه لخارج مصر لتمتعه بإقامة في السعودية.