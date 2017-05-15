وزير الخارجية يصل القاهرة بعد اجتماعه مع نظيره الأردني وصائب عريقات

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية، قادمًا من الأردن.

وعقد شكري اجتماعا ثلاثيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لبحث عملية السلام، وقضية الاسرى والمعتقلين المضربين في السجون الإسرائيلية.

وأكد وزيرا خارجية الأردن ومصر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، التزامهم بتحقيق السلام باعتباره خيارا عربيا استراتيجيا.

وشدد الصفدي وشكري وعريقات، على أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بسلام جنبا إلى جانب دولة إسرائيل يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم .

وأكد المجتمعون استمرار التشاور والتواصل بينهم ومع الدول العربية الشقيقة من أجل إيجاد البيئة المواتية لإنهاء الانسداد السياسي في العملية السلمية واتفقوا على أن يعقدوا اجتماعهم القادم في القاهرة وأن يجتمعوا بعد ذلك في فلسطين كما اتفقوا على أن يتواصل وزير الخارجية الأردني، في ضوء رئاسة المملكة للقمة العربية ، مع اعضاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لتنسيق خطوات تفعيل الجهود السلمية .