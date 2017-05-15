«أصحاب المعاشات»: «متجوعناش يا حكومة عشان تملي جيوب ناس تانية»

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علّق سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، على موافقة الحكومة على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بحيث تصرف في شهر يوليو المقبل، بما لا يقل عن 10%، قائلًا: «أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة، 10% إيه اللي بيقولوا عليه، مع احترامي لكل مؤسسات الدولة ده كلام عبث».

أضاف الصباغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»: «أصحاب المعاشات ينتظرون العلاوة في الفترة المقبلة، ولكن إذا كانت تلك العلاوة أقل من 20%، أي تكون الحد الأدنى لها 200 جنيه، والأقصى لها 700 جنيه، فكأنها مجتش».

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أشار إلى أن علاوة المعاشات التي تتحدث عنها الحكومة لا تتناسب مع نسبة التضخم، ويجب على الجميع تحمل الدولة في تلك الظروف ولكن بالتساوي، مستطردًا: «متجوعناش، عشان تملي جيب آخرين فلوس».

واصل: «فيه ناس في المعاشات بتاخد لسه 500 جنيه، ملف العدالة الاجتماعية مات في مصر، ماينفعش واحد يموت من الجوع وواحد يموت من الشبع».