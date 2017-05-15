صور| من «شيشة الفواكه» إلى الهيروين.. هكذا تبدأ حكايات الإدمان

التحرير

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خلف أسوار مؤسسة الأصدقاء المتخصصة في علاج الإدمان بمنطقة حي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، حكايات وأسرار كشفها نزلاء المؤسسة، ورحلتهم من الإدمان إلى العلاج.

محمد غريب: تعافيت من الإدمان وأصبحت مديرا لمركز العلاج بالإرادة

مدير عام المؤسسة، محمد غريب، يقول إنه كان مدمنا وتعافى وظل في المركز حتى أصبح مديرا له بعد الحصول على دورات تدريبية متخصصة في ذلك المجال العلاجي.

ويضيف "غريب"، أنه تعافى من الإدمان منذ 9 سنوات بعد أن كان مدمنا طوال 14 عاما عانى خلالها من آلام الإدمان حتى تعافى وأصبح مديرا للمؤسسة بفضل التحدي والإرادة.

وأيشير إلى أن ظروف الإدمان متشابهة تقريبا عند عدد كبير من المدمنين، فهناك منهم من تعلق بالادمان بسبب الوراثة ومنهم من تعلق به نتيجة النشأة الاجتماعية ومنهم من تعلق به نتيجة التفكك الأسري أو نتيجة "التدليل الزائد" مع عدم رقابة الأهل على أبنائهم بخلاف بعض المسببات الأخرى.

ويقول: "مشكلة الإدمان أصبحت كبيرة جدا في مصر لأن أعداد المدمنين بها وصل إلى 10 ملايين، بخلاف أن الإدمان كان في السابق يعاني منه طبقة الأغنياء أما الآن يعاني منه الفقراء أيضا لكثرة وسهولة الحصول على المخدرات.

ويختتم حديثه بالقول: "الإدمان نهايته مؤكدة ومعروفة وهي الموت أو السجن أو المصحات النفسية فيجب أن ينقذ كل مدمن نفسه ويصارح أهله بالمشكلة وأن يتجاوب معهم في العلاج عن طريق المصحات المخصصة لذلك".

أحمد سامي: بدأت رحلة الإدمان بـ«شيشة الفواكه» حتى وصلت للهيروين

"حابب أكون بني آدم".. هكذا بدأ أحمد سامي حديثه لـ"التحرير"، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، قضى منهم 7 سنوات في الإدمان أي أنه مدمن منذ أن كان عمره 12 عاما.

وأضاف "سامي" أحد المتعالجين من الإدمان بالمؤسسة، أن ظروف الإدمان بدأت معه عندما كان يهرب من المدرسة ليشرب "شيشة الفواكه" ثم تطور الأمر لشرب السجائر ثم الأقراص المخدرة حتى انتهى به المطاف بتعاطي الهيروين.

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وتابع: "صديق لي سرق مخدر الهيروين من والده ودعاني إلى التجربة معه ومن هنا بدأت رحلة الإدمان على مدار السبع سنوات حتى بدأت في العلاج بالمركز".

وقال إن اهله هم من أصروا على علاجه، كما أنه قرر أن يبدأ حياته من جديد وقدم أوراقه في إحدى كليات الحاسب الآلي تاركا ما مضى ومتحديا كل الظروف التي مر بها.

حسين: «كنت طالبا بالأكاديمية البجرية.. وسرقت ونصبت بسبب المخدرات»

وقال حسين (اسم مستعار) 27 عاما، إنه ما زال يعالج داخل المركز منذ 4 أشهر وإنه بدأ في الإدمان منذ 11 عاما حيث كان طالب يدرس في الأكاديمية البحرية وبسبب الإدمان تم فصله منها حتى بدأ معاناة في رحلة التعاطي وخلالها حاول العلاج عند طريق اللجوء إلى عدد من معاهد العلاج إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وأضاف أنه قام مرات عديدة بسرقة أسرته من أجل شراء المخدرات كما نصب على عدد من المواطنين ووصل به الحال إلى بيع المواد المخدرة حتى يوفر المال المناسب للتعاطي.

وتابع: "بدأت الآن أحس بقيمة نفسي التي كنت أفتقدها طول مدة التعاطي"، مشيرا إلى أنه تم حجزه داخل أحد المستشفيات بسبب كثرة التعاطي حيث كاد أن يخسر ذراعه.

وأضاف أن والده كان دائما يحاول مساعدته لكنه كان يهينه حتى تعرض والده لأزمة نفسية نتيجة تلك الإهانة التي كان يلاقيها مني.

وأشار إلى أن التعاطي بدأ معه عن طريق سرقة السجائر من والده والتمرد على طفولته والتشبه بالكبار في كل شيء حتى وصل إلى الإدمان.