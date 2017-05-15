نائب برلماني: مليار و100 مليون عجز يومي بين الإيرادات والنفقات

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قال النائب يحيى العيسوي، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن القوى الدولية تشن حربًا اقتصادية على مصر منذ ثورة 25 يناير، متهمًا تلك القوى بأنها دأبت على دعم الجماعات المتطرفة.

وأضاف العيسوي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالغردقة، مساء اليوم الإثنين، أن هناك رابط بين التنمية والأمن، فهما وجهان لعملة واحدة، ولا تنمية بوجود أمن، واقتصاد مصر مر بظروف صعبة جدا.

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وتابع: "الموازنة العامة عنوان الوضع الاقتصادي للدولة، وأرقامها تعكس مدى الصعوبة التي تواجهها مصر ، حيث بلغت تريليون و6 مليارات، وهناك عجز يوميا بين النفقات والإيرادات مليار و100 مليون".

وكشف أن الاستثمارات زادت بنسبة 38%، ووصلت نقاط البورصة إلى 18 ألف نقطة، وانتعشت حركة تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج، عقب الإجراء الاقتصادي الأخير للحكومة، معلنًا أن مصر ستسخرج 55 مليار متر مكعب غاز طبيعي، بعد الاكتشافات الأخيرة، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصانع بشأن الطاقة لمواصلة العمل والإنتاج.