أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب برلماني: مليار و100 مليون عجز يومي بين الإيرادات والنفقات

Google+ Print
نائب برلماني: مليار و100 مليون عجز يومي بين الإيرادات والنفقات نائب برلماني: مليار و100 مليون عجز يومي بين الإيرادات والنفقات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب يحيى العيسوي، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن القوى الدولية تشن حربًا اقتصادية على  منذ ثورة 25 يناير، متهمًا تلك القوى بأنها دأبت على دعم الجماعات المتطرفة.

وأضاف العيسوي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالغردقة، مساء اليوم الإثنين، أن هناك رابط بين التنمية والأمن، فهما وجهان لعملة واحدة، ولا تنمية بوجود أمن، واقتصاد مصر مر بظروف صعبة جدا.

شاهد أيضا

وتابع: "الموازنة العامة عنوان الوضع الاقتصادي للدولة، وأرقامها تعكس مدى الصعوبة التي تواجهها مصر ، حيث بلغت تريليون و6 مليارات، وهناك عجز يوميا بين النفقات والإيرادات مليار و100 مليون".

وكشف أن الاستثمارات زادت بنسبة 38%، ووصلت نقاط البورصة إلى 18 ألف نقطة، وانتعشت حركة تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج، عقب الإجراء الاقتصادي الأخير للحكومة، معلنًا أن مصر ستسخرج 55 مليار متر مكعب غاز طبيعي، بعد الاكتشافات الأخيرة، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصانع بشأن الطاقة لمواصلة العمل والإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم

8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة

بالصور || العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة للصين من كارثة