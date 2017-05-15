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أحمد موسى: «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل لـ50% في جميع المحافظات

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أحمد موسى: «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل لـ50% في جميع المحافظات أحمد موسى: «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل لـ50% في جميع المحافظات

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، إن القوات المسلحة قررت المشاركة في معرض «أهلًا رمضان» لأول مرة، من خلال جهازي الخدمة الوطنية والخدمة العامة.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «اللي ماشتراش حاجة رمضان يستنى، التخفيضات الأكبر في هذا المعرض، تصل إلى 50%، وكل الشركات الكبرى في ممثلة في المعرض، ومفيش منتج في مصر مش موجود في المعرض».

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تابع: «(مترو ماركت) مثلًا هيبقى موجود بتخفيضات 50%، وكل قوات المسلحة نازلة، والمفاجأة أن المعرض لن يكون في القاهرة فقط، بل في كل محافظات مصر، وبقول للتجار يلحقوا يعملوا تخيفض قبل ما ينداسوا في الرجلين».

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التحرير

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