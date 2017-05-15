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تامر أمين: «إسلام بحيري يدعو إلى شيء جيد.. لكن طريقته قاسية»

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تامر أمين: «إسلام بحيري يدعو إلى شيء جيد.. لكن طريقته قاسية» تامر أمين: «إسلام بحيري يدعو إلى شيء جيد.. لكن طريقته قاسية»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، إن الباحث إسلام بحيري «ربما يكون متجاوزًا في ألفاظه، وأسلوبه قاسي وحاد وصعب، لكن ذلك نقرة وما يطالب به من فلترة السنة وإقصاء ما هو مدسوس وما هو ضعيف نقرة أخرى».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «ما يدعو إليه إسلام شيء جيد، ونلومه ونعاتبه على تجاوزه، وعلى طريقته القاسية وعدم الاحترام للأئمة عند الحديث عنهم».

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وخاطب «بحيري»، قائلًا: «انتقد كما شئت، لكن دون المساس باحترام الناس، ونعلم أنه لا قدسية لأحد، القدسية لله وحده والعصمة للنبي، لكن كافة الناس لها احترامها، خاصةً أما يكونوا علماء، فلا يصح الإساءة لأحدهم».

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التحرير

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