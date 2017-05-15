«موازنة النواب» تكشف حقيقة المشادة بين «بدراوي» ووزير المالية

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كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة ما تردد عن وقوع مشادة حادة بين النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بسبب أرقام الموازنة، موضحًا أنها كانت مجرد خلافات في وجهات النظر.

أضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أن «بدراوي وجه سؤالًا لوزير المالية عن ديون مصر، ورد وزير المالية بأن الديون على مصر 104% من الناتج المحلي دون أن يذكر الدين الخارجي، وهو ما أغضب النائب».

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وأشار إلى أن هناك فرق بين ديون الحكومة بين مؤسساتها، وديون الهيئات، مشدّدًا على أنه ليس أمام مصر سوى حل واحد من أجل النهوض بالموازنة العامة وهي التوسع في الاقتصاد والمشروعات الاقتصادية، مما يجعل الايرادات في تزايد، لافتًا إلى ضرورة «تظبيط» الاقتصاد للخروج من أزماته الحالية.