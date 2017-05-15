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انهيار عقار بـ"المحطة الجديدة" في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (1)انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (1)

انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيليةانهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية

انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (2)انهيار عقار بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (2)

الإسماعيلية -إنجي هيبة:

انهار عقار مكون من 5 طوابق، مساء اليوم الاثنين، رقم 55، بتقاطع شارع داود حمدان وشارع فاروق بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية دون وقوع إصابات لسكان العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإخلاء العقار من السكان، فيما طوقته قوات الأمن لتأمين عملية إخلاء السكان.

من جهتها، أكدت مصادر طبية وأمنية، أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بشرية، كما أنه لم يتبين بعد السبب الرئيس له.

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