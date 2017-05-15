محافظ الدقهلية في اجتماع مجلس المحافظين: خطوات جادة لمنع التلاعب بالأسعار

الدقهلية - رامي القناوي:

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المحافظين، والذي عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر هيئة الاستثمار، لمناقشة الاستعدادات التي قامت بها المحافظات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من حيث توافر السلع التموينية وضرورة توفير السلع الأساسية والتوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك تنظيم معارض "أهلاً رمضان" بمحافظات الجمهورية.

وعرض محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، ما أنجز بشأن الاستعداد لإقامة 5 معارض بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، فضلاً عن التوسع بإنشاء منافذ تابعة للقوات المسلحة بجميع مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

وأكد "الشعراوي"، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للسيطرة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ مع شن حملات مكثفة.

وأضاف المحافظ، أنه كلف بعرض تقرير يومي عن أسعار بيع الخضروات بكافة المنافذ، مع إلزام أصحاب منافذ بيع اللحوم البلدية بطرحها بسعر 68 جنيهًا للكيلو الواحد.