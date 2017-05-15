أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية في اجتماع مجلس المحافظين: خطوات جادة لمنع التلاعب بالأسعار

Google+ Print
محافظ الدقهلية في اجتماع مجلس المحافظين: خطوات جادة لمنع التلاعب بالأسعار محافظ الدقهلية في اجتماع مجلس المحافظين: خطوات جادة لمنع التلاعب بالأسعار

مصراوي Masrawy

اجتماع مجلس المحافظين

الدقهلية - رامي القناوي:

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المحافظين، والذي عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر هيئة الاستثمار، لمناقشة الاستعدادات التي قامت بها المحافظات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من حيث توافر السلع التموينية وضرورة توفير السلع الأساسية والتوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك تنظيم معارض "أهلاً رمضان" بمحافظات الجمهورية.

وعرض محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، ما أنجز بشأن الاستعداد لإقامة 5 معارض بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، فضلاً عن التوسع بإنشاء منافذ تابعة للقوات المسلحة بجميع مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

وأكد "الشعراوي"، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للسيطرة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ مع شن حملات مكثفة.

وأضاف المحافظ، أنه كلف بعرض تقرير يومي عن بيع الخضروات بكافة المنافذ، مع إلزام أصحاب منافذ بيع اللحوم البلدية بطرحها بسعر 68 جنيهًا للكيلو الواحد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين يحدد مواعيد عمل المخابز فى رمضان ويعلن زيادة أسعار اللحوم والدواجن .. تعرف علي التفاصيل

وزير التموين يحدد مواعيد عمل المخابز فى رمضان ويعلن زيادة أسعار اللحوم والدواجن .. تعرف علي التفاصيل

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في بنك مصر

مساء dmc - آراء الشارع في أسعار ياميش رمضان

مساء dmc - آراء الشارع في أسعار ياميش رمضان