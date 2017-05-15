تأجيل محاكمة الفنانة مريهان حسين وضابطي شرطة بـ "كمين الهرم" إلى 5 يونيو

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الهرم، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة مريهان حسين وضابطي قسم شرطة الهرم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"، لجلسة 5 يونيو، للإعلان.

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مُسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدي الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما أوضح طبيب مستشفى الهرم والذي أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، أنها تعرضت لاعتداء وضرب في مناطق متفرقة من الجسد.