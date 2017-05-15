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بالفيديو- عبلة الهواري: مقترح "توثيق الخطوبة" يحافظ على حرمة المنازل

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بالفيديو- عبلة الهواري: مقترح "توثيق الخطوبة" يحافظ على حرمة المنازل بالفيديو- عبلة الهواري: مقترح "توثيق الخطوبة" يحافظ على حرمة المنازل

مصراوي Masrawy

النائبة عبلة الهواري

كتبت– سحر عزام :

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الهدف من مشروع القانون الذي ستتقدم به للبرلمان حول "توثيق الخطوبة" هو وضع ضوابط وقواعد بين الأسرتين لكي يكون الزواج جادا وذلك من خلال عقد أو اتفاق مكتوب يوضح التزامات كل طرف وعقوبة لمن يخل بالشروط.

وأضافت "الهواري"، في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الاثنين، أن العقد يتضمن مدة لفترة الخطوبة لتقنينها حفاظا على حرمات المنازل والأصول وحقوق الطرفين.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الذي ستتقدم به للبرلمان خلال الأيام المقبلة لا يتعلق فقط بالخطبة وإنما هو قانون متكامل للأسرة يشمل الزواج والطلاق والنفقة والخلع.​

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