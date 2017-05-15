سفير بريطانيا في القاهرة: نسبة السياحة البريطانية ارتفعت لـ16% خلال 2017

كتبت– سحر عزام :

نشر جون كاسن سفير بريطانيا لدى مصر، الاثنين، صور زيارته للمسرح الروماني بالإسكندرية، مشيرًا إلى زيادة السياحة البريطانية لمصر بنسبة 16% خلال عام 2017.

وكتب كاسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "في صحبة رئيسة هيئة تنشيط السياحة في الاسكندرية بالمسرح الروماني. ثالث أكبر عدد من السياح في مصر من بريطانيا وعايزين أكثر، زادت السياحة البريطانية في مصر بنسبة ١٦٪ في ٢٠١٧ وبنشتغل أكثر عشان نبقى رقم ١".

وأضاف السفير البريطاني لدى مصر: "زودت شركة ثوماس كووك إجمالي رحلاتها إلى مصر وتتوقع أن يزيد عدد عملائها البريطانيين إلى الضعف، 230000 سائح بريطاني في ٢٠١٦ وعايزين أكثر السنة دي".