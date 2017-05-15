«مستقبل وطن»: سنحاصر قصر الاتحادية لو لم يترشح السيسي للرئاسة مجددًا

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قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب بجموعه سيحاصر قصر الاتحادية، إن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

وأكد رشاد، خلال كلمته بمؤتمر الشباب بمدينة الغردقة، مساء اليوم الإثنين، أن السيسي هو مشروع "مستقبل وطن"، مقدما الشكر لرئيس المخابرات وقادة الجيش ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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ووقف الحضور دقيقة حداد خلال المؤتمر على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، كما أرسل شيخ الأزهر كتب عن الإسلام الوسطي، تم توزيعه على الشباب بالمؤتمر.