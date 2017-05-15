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مصطفى بكري يفجر مفاجأة: مرسي عزل الرئيس السيسي قبل ثورة 30 يونيو

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مصطفى بكري يفجر مفاجأة: مرسي عزل الرئيس السيسي قبل ثورة 30 يونيو مصطفى بكري يفجر مفاجأة: مرسي عزل الرئيس السيسي قبل ثورة 30 يونيو

التحرير

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كشف النائب مصطفى بكري، كواليس ما قبل ثورة 30 يونيو، وكيف خطط أعضاء جماعة الإخوان، لبقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي في الحكم.

وقال «بكري»، خلال كلمته بندوة مؤتمر الشباب بمدينة الغردقة، إن خيرت الشاطر، وعدد من أعضاء الإخوان كتبوا خطابًا لمحمد مرسي، ليظهر خلال برنامج في محاولة للضحك على الشعب، بفكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل 30 يونيو، وكانوا سيجرون استفتاء عقب 30 يونيو.

وأكد بكري، أنه كانت هناك نية مبكرة للتزوير واتفقوا على رفض انتخابات رئاسية مبكرة بنسبة 52%، وسيتم عزل محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها، واستبدال الداخلية بالشرطة المدنية يديرها مدني، كما تم عزل ، وتعيين وزير دفاع إخواني، مع تعيين خيرت الشاطر رئيسًا للحكومة.

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وأضاف «بكري»، أن الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما، تدخلت بكل ما تملك، هددت القائد العام عبد الفتاح السيسي آنذاك، بعدم الانقلاب على الشرعية -بحسب قوله-.

وتابع «بكري» أن وزير الدفاع حينها المشير عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالمقربين منه قبل 30 يونيو، وأبلغهم بخطورة الإخوان والموقف العام، وقراره بالوقوف مع الشعب رغم كل التحديدات.

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التحرير

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